Furto di rame alla ex Terim, gli agenti bloccano un nomade

Insospettiti da un cancello aperto, i due agenti di una Volante in servizio di controllo del territorio intorno alle ore 15 di ieri hanno deciso di approfondire il controllo di uno storico stabile di Baggiovara, quello che ospitava la sede produttiva della Terim lungo via Giardini. I poliziotti hanno perlustrato lo stabile e sono riusciti a sorprendere un giovane, intento a rubare cavi di rame dall'impianto dei capannoni.

Il ragazzo, un 27enne di origine nomade, è stato bloccato e accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di tentato furto aggravato.