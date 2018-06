Furto in negozio, 300 paia di occhiali rubati a Bomporto

Amara sorpresa per i titolari della Glamour Trendy Ottica e Accessori, negozio situato in piazza Matteotti a Bomporto. La notte scorsa ignoti criminali sono riusciti a forzare l'ingresso dell'attività e una volta all'interno hanno razziato i prodotti in esposizione. Dopo aver rubato circa 300 paia di occhiali, i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Il danno ammonta a diverse migliaia di euro. Sul caso indagano i Carabinieri.