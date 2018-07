Furto con tecnica dell'abbraccio ai danni di un anziano di Mirandola

Una donna, per rubare un orologio, ha utilizzato la tecnica dell'abbraccio. Il furto è avvenuto ieri in via circonvallazione a Mirandola, quando una donna si è avvicinata ad un signore di 78 anni, intenta a rubargli l'orologio che portava al polso. Facendo finta di abbracciarlo, ha sfilato l'oggetto dal braccio della vittima.