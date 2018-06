Furto all'Osteria del Pozzo, ladro messo in fuga dalla vigilanza

Stanotte intorno alle ore 3.20 un malvivente ha porvato il colpo presso il ristorante Osteria del pozzo, nell'omonima via adiacente all'area del Policlinico di Modena. Il criminale ha forzato una finestra e si è introdotto all'interno dello stabile, probabilmente alla ricerca del fondocassa o di altri beni di valore. La sua scorribanda è però stata interrotta dal sistema di allarme e dall'arrivo della vigilanza privata.

La guardia giurata dell'istituto La Patria ha infatti capito quanto stava accadendo non appena è arrivata in prossimitò del ristorante: lo stesso ha fatto però anche il ladro, che si è dato alla fuga. L'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce, ma non ha avuto il tempo di rubare nulla. Successivamente sono arrivati sul posto i Carabinieri, che avvieranno le indagini sull'accaduto.