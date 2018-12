Castelfranco Emilia, ruba 136 capi di abbigliamento ma finisce in manette

Nel cuore della notte appena trascorsa un ladro è riuscito ad introdursi all'interno del negozio di abbigliamento Outlet della Moda di Castelfranco Emilia, situato nel complesso commerciale di piazza Aldo Moro. Dopo aver forzato la porta di ingresso il malvivente ha prima razziato il denaro contenuto nel registratore di cassa, poi ha iniziato a fare incetta di capi d'abbigliamento, infilandoli in alcuni sacchi di plastica.

Fortuna ha voluto che l'episodio sia stato notato da un cittadino, che immediatamente ha dato l'allarme ai Carabinieri. Così, intorno alle ore 2, una pattuglia della Tenenza di Castelfranco ha raggiunto quindi il luogo della segnalazione e i militari sono riusciti a sorprendere il criminale letteralmente "con le mani nel sacco". L'uomo è quindi stato tratto in arresto per furto aggravato.

Una volta accompagnato in caserma è stato identificato come un 46enne di nazionalità rumena, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Non solo: dalle banche dati è emerso che lo straniero era ricercato per un mandato di cattura europeo, emesso a seguito di una rapina ad una gioielleria avvenuta in Germania nel 2013. L'uomo si trova ora in carcere e la merce - dal valore complessivo di circa 10mila euro - è stata restituita al negozio.