Furti. Ladro sorpreso e arrestato in piena notte all'interno del PalaPanini

La scorsa notte un criminale è stato bloccato all'interno del PalaPanini mentre stava mettendo a segno un furto. E' stata una pattuglia della vigilanza privata La Patria a raggiungere per prima la struttura di viale dello Sport dove era scattato l'allarme. Le guardie giurate non hanno notato subito particolari movimenti intorno all'impianto, quindi sono entrate per verificare il sistema d'allarme, notando che effettivamente erano scattati diversi sensori e che l'impianto di illuminazione era stato messo fuori uso.

La presenza di un intruso è stata abbastanza chiara quanto i vigilantes hanno sentito alcuni rumori metallici provenire dal fondo di uno dei corridoi che corre intorno al campo da gioco, in corrispondenza dello store della società Modena Volley. Un ladro era effettivamente riuscito ad entrare forzando la porta principale, accanto alla biglietteria: poi aveva "fatto visita" al bar e al negozio, dove aveva divelto la saracinesca e dove si era impossessato del fondocassa.

Il malvivente stato bloccato e poi consegnato ai Carabinieri che nel frattempo erano stati allertati dalla vigilanza. I militari hanno tratto in arresto l'uomo e lo hanno condotto in cella in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Sequestrati anche gli arnesi da scasso.