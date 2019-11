Tre fratelli e un amico tentanto il furto in una pizzeria, arrestati all'alba

Poco prima dell'alba di oggi, intorno alle ore 5, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Carpi e della Stazione di Soliera sono intervenuti in via Magazzeno a Carpi su segnalazione de gestore della pizzeria "Pizza Sprint". L'uomo, infatti, si era trattenuto a lungo all'interno del locale per svolgere alcuni lavori durante l'orario di chiusura al pubblico e così ha potuto sentire i rumori metallici che provenivano dalla porta di ingresso e notare qualcuno che stava armeggiando con la serratura.

I militari sono arrivati rapidamente sul posto e hanno colto sul fatto i ladri, con ancora il cacciavite infilato nella serratura nel tentativo di romperla. Si tratta di quattro giovanissimi di età compresa tra i 16 e i 19 anni, di cui tre fratelli. Tutti sono stati bloccati e i due maggiorenni sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso e porto di oggetti atti ad offendere: stessa accusa anche per i minorenni, che però sono statii denunciati a piede libero. Il gruppetto, oltre agli arnesi da scasso, aveva con sè anche un grosso coltello da cucina.