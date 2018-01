Sorpreso a rubare le gomme da un'auto in sosta, denunciato

Nlle atarda serata di ieri, erano circa le 23.30, una pattuglia della Volante che transitava in zona San Faustino ha notato movimenti sospetti in corrispondenza di un'auto in sosta. Una volta che si sono avvicinati per controllare, i poliziotti hanno capito con chiarezza che un uomo era intento a smontare i pneumatici da una Fiat Punto parcheggiata a bordo strada e di proprietà della cooperativa Gulliver. Il malvivente, un italiano di 56 anni, è stato bloccato e portato in Questura, per poi essere liberato con una denuncia per furto.