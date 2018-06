Furti. Rubano un furgone comunale e sfondano il poliambulatorio Ausl

La scorsa notte è andata in scena una scorribanda criminale tra Camposanto e San Felice sul Panaro. Un gruppo di malviventi è infatti riuscito a rubare un furgone di proprietà del Comune di Camposanto, parcheggiato proprio nei pressi del Municipio. Il mezzo rubato è poi stato utilizzato come "ariete" a qualche chilometro di distanza.

Il vero obbiettivo dei criminali era infatti il Poliambulatorio di San Felice, situato in via degli Scienziati, dove alle 2,30 di notte è andata in scena una spaccata in piena regola. Dopo aver sfondato la porta a vetri di ingresso, i ladri si sono dedicati alla cassa per il pagamento automatico dei ticket sanitari, riuscendo ad impossessarsi di una cifra stimata in circa 3.000 euro.

La banda si è poi data alla fuga prima che le autorità potessero intervenire. ora toccherà ai carabinieri svolgere le indagini, che sono già state avviate partendo dalla visione dei filmati della videosorveglianza.