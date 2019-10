Fingono di voler comprare castagne e funghi ma derubano un anziano agricoltore

Con la scusa di acquistare dei funghi e delle castagne, entrano in casa e rubano il portafoglio a un’anziano coltivatore.

Ieri, verso le ore 12.00, due donne e un uomo,si sono presentate in un’abitazione di un anziano contadino del pavullese, con la scusa di voler acquistare funghi e castagne. L’uomo li ha fatti accomodare in casa ma, in un momento di distrazione, i tre sono riusciti a sottrargli il portafoglio per poi dileguarsi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno effettuando accertamenti. Potrebbe essere un campanello d'allarme per la zona del Frignano, dove la conformazione del territorio e la presenza di abitazioni isolate potrebbe prestare il fianco a ladri e truffatori con pochi scrupoli.