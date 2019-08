Ruba i portafogli dei dipendenti del ristorante, inseguita e arrestata

Intorno alle ore 22 di ieri gli agenti della Volante del Commissariato di Carpi sono stati allertata dai dipendenti di un ritorante cittadino, che hanno denunciato il furto subito pochi istanti prima. Giunti nel locale, i poliziotti hnno appreso che una donna era riuscita ad impossessarsi di due portafogli, per poi darsi alla fuga a bordo di un'autovettura.

Fortunatamente l'intervento della pattuglia è stato tempestivo e gli agenti sono riusciti ad individuare la ladra, in strada nei pressi del ristorante ancora a bordo dell'auto, una Opel Corsa di colore grigio. Anche la malvivente si è accorta di quanto stava accadendo e si è data alla fuga, ma dopo un breve inseguimento è stata bloccata.

La 29enne è stata effettivamente trovata in possesso della refurtiva e pertanto tratta in arresto per il reato di furto. I portafogli sono stati restituiti.