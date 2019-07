Scoperto rubare oggetti tecnologici ai Portali: arrestato e scoperto senza permesso di soggiorno

Era entrato al centro commerciale i Portali e aveva nascosto numerosi oggetti elettronici e tecnologici nelle tasche, poi si era presentato alle casse pagando solo alcune di queste.

Il soggetto, ghanese e senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dopo che la Polizia di Stato aveva scoperto la refurtiva per un valore totale di 300 euro. Nella giornata di oggi sarà giudicato per direttissima per furto aggravato, anche a causa dei precedenti penali di data recedente.