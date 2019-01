Distrae la commessa e ruba la merce in vetrina: un altro furto alla Profumeria Bisquit

Risale al 2017 il primo furto che ha visto coinvolta la Profumeria Bisquit in Zona Musicisti: in quell'occasione venne rubata con l'inganno una quantità ingente di profumi, creme e altri prodotti di bellezza. A distanza di circa un anno: nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2018, ignoti hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale distruggendo una vetrata e facendo razzia di quanta più merce possibile e del denaro nella cassa.

Ed oggi, ancora una volta, la profumeria d'angolo tra via Puccini e via Bonacini è stata teatro di una rapina. Un ragazzo di origini africane di circa 30 anni è entrato nel negozio un'ora circa dopo l'apertura e ha consegnato alla commessa un foglietto di carta con su scritta quella che poi si è rivelata una banale lista della spesa. Mentre la donna era intenta a provare a decifrare le scritte, l'uomo è riuscito ad aggirare la vetrina e ad intascarsi i profumi che erano sugli espositori. La commessa, accortasi dell'inganno ha cercato di fermare l'uomo, che si è mosso goffamente nel negozio danneggiando il mobilio.

La negoziante ha quindi minacciato di chiamare la Polizia, ma il ladro, per tutta risposta, l'ha irrisa e ha afferrato altri prodotti accanto alla porta di ingresso prima di imboccarla e fuggire. Fortunatamente non è stata usata violenza: il bottino non è ingente e ancora in corso di quantificazione.