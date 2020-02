Assalto ad un magazzino, maxi furto di profumi a Bomporto

Nel corso della nottata, poco prima delle 4.00, si è verificato un furto ad un magazzino di una ditta che si occupa di commercio all’ingrosso di profumi. E' accaduto nella zona artigianale di Bomporto, dove è entrata in azione una banda di ladri professionisti e ben organizzati, mettendo in atto un colpo che per caratteristiche ricorda quelli messi a segno recentemente presso i magazzini del centro coommerciali I Portali di Modena e del Conforama di Campogalliano.

I malviventi hanno sistemato transenne metalliche per bloccare la strada all’arrivo delle forze dell’ordine, poi hanno hanno sfondato la saracinesca dello stabile utilizzando un furgone come ariete. Una volta all'interno si sono impossessati di diversi cartoni contenenti profumi, poi sono fuggiti con due mezzi facendo perdere le tracce.

L’allarme è stato dato dalla vigilanza privata e sul posto sono intervenute più pattuglie dei Carabieri di Modena e Carpi, che hanno avviato le indagini. Ancora da quantificare il bottino.