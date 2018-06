Rubata un'auto aziendale di Aimag, attenzione alle truffe

Ieri mattina, verso le 4, si è verificato un furto presso presso la sede AIMAG di Carpi, in via Don Minzoni. Ignoti sono riusciti a scappare a bordo di una Fiat Punto di colore bianco con logo del'azienda (di colore grigio) targata FE542SJ. Sono stati i Carabinieri di Carpi a diramare la notizia, temendo che il mezzo rubato possa servire per perpetrare truffe ai danni di ignari cittadini, come spesso avvenuto un passato, sfruttando l'auto di servizio insieme ad un "camuffamento" da addetti della multiutility. Chi avvistarre il veicolo è invitato a segnalarlo alle autorità.