Cronaca / Via Emilia, 86

Si fa aiutare da due ragazzine inconsapevoli per derubare H&M, denunciata

Martedì scorso una 22enne ha provato a far uscire i vestiti rubati dal negozio di via Emilia, ma non ha avuto successo ed è stata incastrata dal documento d'identità lasciato insieme alla refurtiva nello zaino