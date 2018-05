Furto in azienda a Modena Nord, rubati 400 chili di bobine di rame

I Carabinieri di Modena stanno indagando su un furto messo a segno in città nella notte fra lunedì e martedì scorsi. A farne le spese è stata la Elettromeccanica Manicardi Snc, azienda specializzata nella riparazione e manutenzione di motori elettrici e macchinari edili con sede in via Belgio, in uno dei capannoni del quartiere industriale di Modena Nord. I ladri sono riusciti a forzare l'accesso allo stabile e si sono concentrati nel razziare le bobine di rame presenti all'interno.

Nel complesso sono stati rubati fili di "oro rosso" per un peso di quattro quintali e un valore economico che si aggira intorno ai 5.000 euro. Si tratta evidentemente di un colpo ben studiato e pianificato in anticipo, messo a segno con il supporto di un mezzo a motore per il trasporto dell'ingente quantità di refurtiva, chiaramente destinata al florido mercato nero del rame.