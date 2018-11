Furto in appartamento, denunciata una donna e recuperata la refurtiva in tre "compro oro"

Ieri, al termine di una serie di accertamenti svolti al confine tra le province d i Modena e di Ferrara, i Carabinieri di Mirandola hanno denunciato in stato di libertà alla Procura modenese una donna residente a Finale Emilia, originaria di Ferrara. Le accuse sono di furto e ricettazione, dal momento che si ritiene che l'indagata sia l'autrice di un furto in abitazione avvenuto a Mirandola il 29 ottobre scorso. Dopo essersi introdotta nell’abitazione di una donna si era impossessata di alcuni monili in oro, che successivamente sono stati rintracciati dai militari.

I gioielli, infatti, erano stati venduti presso tre negozi “compro oro”, uno a Mirandola e due a Cento. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.