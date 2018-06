Spaccata al ristorante orientale Alba, rubato il fondocassa

La scorsa notte i malviventi hanno preso di mira il locale Alba Sushi Restaurant di via Tacito, nella zona commerciale di cittanova. Sfruttando un tombino prelevato in strada, i criminali hanno sfondato una delle vetrine fronte strada, garantendosi così l'accesso al ristorante. Una volta all'interno hanno aperto il registratore di cassa e rubato il denaro che si trovava all'interno, circa 450 euro. Il fatto è stato denunciato alla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini in mattinata.