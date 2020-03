Tiene per sè il Rolex prestato da un cliente, denunciata la ballerina di un night

Nei giorni scorsi un 69enne di Carpi si è rivolto ai Carabinieri per riuscire a rientrare in possesso del suo costoso Rolex Submariner, dal valore di circa 8.000 euro. L'orologio, infatti, era finito nelle mani di una ballerina, che l'uomo aveva conosciuto in un night cittadino lo scorso novembre. Quella sera i due si erano intrattenuti e la ragazza lo aveva convinto a provare il Rolex, che poi il proprietario le aveva lasciato come prestito per qualche giorno.

Dopo oltre 3 mesi, però, la giovane rumena non aveva ancora riconsegnato il prezioso accessorio, nonostante le ripetute richieste del legittimo proprietario, che era anche alle prese con l'incresciosa necessità di giustificarne la sparizione nei confronti della moglie. Da qui la denuncia all'Arma carpigiana.

I militari hanno individuato rapidamente la ballerina e hanno perquisito il suo appartamento, riuscendo così a recuperare il Submariner. La giovane è stata denunciata per il reato di appropriazione indebita.