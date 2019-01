Furto alla Rotonda, due giovani fermati mentre si allontanano sull'autobus

Nella prima serata di martedì scorso, intorno alle 19.30, una guardia giurata del centro commerciale La Rotonda ha avvisato la centrale operativa della Polizia dopo essersi resa conto del furto avvenuto all'interno del supermercato Conad. Le telecamere avevano infatti ripreso due giovani stranieri che si erano impossessati di un paio di scarpe, un paio di calze e di una bottiglia di superalcolico ed erano usciti senza pagare.

Il vigilante ha seguito i due a distanza e li ha osservati salire sull'autobus della linea 5 che ferma davanti al centro commerciale, informando in tempo reale la Polizia. Quando la pattuglia della Volante è arrivata sul posto la corriera aveva percorso solo pochi metri: il mezzo è stato fermato e i due ladri sono stati fatti scendere, per poi essere identificati. Si tratta di un 27enne e di un 22enne, entrambi marocchini e regolari, che sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.

Uno dei due aveva con sè anche un cellulare privo di sim, che gli agenti hanno ritenuto essere stato rubato: per questo è scattata anche la denuncia per ricettazione.