Furto di notte in casa in strada Santa Caterina: manomette portafinestra e ruba dalla cassaforte

Proseguono i furti in città e dopo il caso dell'abitazione in Strada Nazionale per Carpi, ieri sera è toccato ad un'abitazione in strada Santa Caterina. Secondo la ricostruzione verso le ore 3.30 di notte il malvivente si sarebbe arrampicato fino sul balcone e dopo aver manomesso la portafinestra sarebbe riuscito ad entrare.

Probabilmente si era reso conto che in casa non vi era nessuno, in quanto i proprietari non erano presenti, e così è riuscito a trovare la cassaforte e rubare il contenuto indisturbato. Sono stati poi testimoni ad avvertire la Polizia di Stato dell'avvenimento.