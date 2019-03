Spaccata in via Nobili, sfondano il vetro e "arpionano" il registratore di cassa

Una banda composta da almeno due malviventi è riuscita a mettere a segno un furto ai danni del negozio Babylon Calzature di via Nobili. E' accaduto la scorsa notte, intorno all'una, quando i criminali hanno colpito con un tombino la saracinesca nell'esercizio commerciale. Il frastuono ha però svegliato una residente, che si è affacciata scorgendo due figure incappucciate, le quali si sono a loro volta avvedute della presenza della cittadina, decidendo così di fuggire a bordo di un'utilitaria parcheggiata poco distante.

La partita non era però ancora chiusa. Dopo circa un quarto d'ora, infatti, la banda è tornata sul posto e ha completato l'opera. Il tombino questa volta è servito a sfondare il vetro della porta, creando un buco sufficiente a far passare alcuni bastoni dotati di un "arpione" con il quale è stato letteralmente estratto dal locale il registratore di cassa.

Tutta l'operazione è stata portata a termine senza che l'allarme scattasse, anche perchè l'intrusione all'interno del perimetro del negozio non è mai avvenuta. I ladri sono poi riusciti a fuggire prima che la Polizia - avvertita dalla residente - riuscisse a raggiungere via Nobili. Il bottino ammonterebbe ad un paio di centinaia di euro di fondocassa, mentre la merce in esposizione non è stata rubata.