Bomporto, spaccata e razzia nel negozio "Come nelle Favole Wedding"

Intorn o alla mezzanotte di ieri una banda di ladri ha colpito alle porte di Bomporto, mettendo a segno un furto con spaccata ai danni del negozio Come nelle favole Event & Wedding, situato in via per Modena 62. I malviventi hanno utilizzato un'auto-ariete, grazie alla quale hanno completamente abbattuto lo spesso vetro di una delle due vetrine, riuscendo così a guadagnare l'accesso.

All'interno hanno messo a soqquadro e rubato tra i vari prodotti in esposizione quanto è stato possibile o quanto hanno ritenuto di valore, poi sono fuggiti prima di poter essere intercettati dalle forze dell'ordine. Sul posto si sono portati i Carabinieri per le indagini del caso. Ancora da quantificare sia il bottino che i danni al negozio.