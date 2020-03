Spaccata con il tombino e furto in farmacia, arrestati due giovani

Verso le 00.40 della scorsa notte due giovani hanno messo a segno un furto con spaccata presso la Farmacia 55, in via Nicolò Biondo a Modena. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i due ragazzi mentre arrivavano in bicicletta davanti al negozio: uno dei due è sceso e ha prelevato un tombino dalla strada, per poi scagliarlo contro la vetrata della farmacia. Così si è garantito l'accesso ai locali e qualche istante dopo ne è uscito con in mano il registratore di cassa.

La Volante della Questura è intervenuta rapidamente sul luogo del furto e ha analizzato i filmati per identificare i due malviventi, diramando così le informazioni alle altre pattuglie sul territorio. Così un altro equipaggio della Volante che transitava nella vicina via Emilia Ovest ha notato due giovani in bicicletta - piuttosto facile visto le strade deserte - e li ha fermati.

Non solo i due erano vestiti come i ladri ripresi poco prima nei filmati, ma uno di loro aveva anche una mano ferita a seguito del contatto con il vetro spaccato poco prima. I due sono stati identificati in un 24enne e in un 25enne entrambi di nazionalità tunisina e noti alle forze dell'ordine. Il maggiore dei due era per altro stato arrestato da poco per un'altra serie di spaccate con tombino di cui è uno "specialista". La stessa Farmacia 55 aveva subito un furto appena il 9 marzo scorso.

E' stata recuperata anche la cassa - che inizalmente conteneva appena 60 euro - che i due avevano nascosto in strada durante la fuga.

I due sono quindi stati tratti in arresto per furto aggravato e scortati in carcere in attesa di giudizio. Ovviamente sono stati denunciati anche per la violazione del decreto anticontagio.