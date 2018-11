Furti. Si finge incinta per nascondere i prodotti rubati al supermercato

Ieri pomeriggio a Mirandola i militari della Stazione dei Carabinieri hanno denunciato a piede libero due cittadini stranieri, accusati di furto in concorso. Si tratta di due moldavi, un uomo di 43 anni e una donna di 39, residenti in paese, che nel primo pomeriggio si erano resi protagonisti di un taccheggio in un supermercato cittadino, sfruttando uno stratagemma per passare inosservati.

La donna, infatti, si era dotata di una "pancia finta", costruita artigianalmente in materiale plasitco in modo tale da farla sembrare in un avanzato stato di gravidanza. Il pancione era in realtà un vano ideale per nascondere sotto i vestiti i prodotti rubati, cosa che è avvenuta ieri pomeriggio per diversi generi alimentari e sei cappelli, per un valore complessivo di 100 euro.