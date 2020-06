Furto su un treno, tre minori stranieri soli denunciati e affidati ai Servizi Sociali

Nei giorni scorsi tre ragazzi stranieri che si trovavano presso la stazione ferroviaria di Modena hanno attirato l'attenzione degli agenti della Polfer, impegnati in controlli più stringenti del solito per il rispetto delle misure di sicurezza anticovid. I poliziotti hanno fermato i tre giovanissimi, constatando che tutti erano sprovvisti di documenti, ma soprattutto erano senza familiari sul territorio nazionale, completamente soli e indipendenti.

Gli agenti hanno poi accertato che poco prima due dei tre minori si erano impossessati del cellulare di un viaggiatore, il cui furto era stato denunciato agli uffici della Polizia Ferroviaria. I due, pertanto, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria ed il cellulare restituito al legittimo proprietario.

Nel corso delle verifiche uno dei due autori del furto, insieme al terzo componente del gruppo, è stato trovato in possesso di diversi capi nuovi di vestiario di una nota marca di abbigliamento sportivo di cui non sapeva giustificarne la provenienza; entrambi sono stati denunciati per ricettazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al termine degli accertamenti, i tre giovani sono stati affidati ai Servizi Sociali del Comune di Modena.