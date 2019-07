Ruba su un'auto e poi restituisce il bottino al prorietario, denunciato

Nel primo pomeriggio di ieri un cittadino moldavo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. Lo straniero si era reso protagonista di un furto su una macchina in sosta in viale Cittadella, di fronte alle scuole, riuscendo a forzare la portiera del mezzo con un coltellino. Il bottino era stato però poca cosa: solo una medaglietta raffigurante Padre Pio.

Il malvivente era però stato scoperto dal proprietario dell'auto, rientrato in tempo verso il parcheggio. Invece di darsi alla fuga il moldavo era tornato sui propri passi e aveva riconsegnato il ciondolo al legittimo proprietario, poi si era allontanato definitivamente.

Ovviamente il derubato aveva già contattato le forze dell'ordine e la pattuglia della Volante della Polizia si è messa sulle tracce del ladro dopo aver raccolto la descrizione. Pochi minuti dopo - ma con un tempo sufficiente a far venire meno la flagranza del reato - gli agenti hanno rintracciato il malvivente in viale Montecuccoli.

L'uomo è stato denunciato per l'episodio di poco prima e anche per il posto del coltello usato come arnese da scasso. Con sè aveva anche una dose di marijuana.