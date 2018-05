Distraggono e derubano il cliente di un ristorante, inseguiti dalla Volante in via Emilia

Hanno commesso un furto senza grossi scrupoli in pieno centro storico, all'ora di pranzo, per poi fuggire a gambe levate. E' accaduto intorno alle ore 13 di ieri in via Taglio, dove una coppia di giovani ha approcciato un cliente del ristorante Il Grottino, che stava pranzando nel dehor. Mentre la ragazza ha mostrato un foglio di carta all'avventore, con la scusa di chiedere informazioni, il suo complice ha approfittato del portafogli che il cliente aveva appoggiato sul tavolo insieme al telefono: lo ha aperto e ha sfilato le banconote che si trovavano all'interno.

Il colpo voleva forse essere furtivo, ma il gesto non è sfuggito alla vittima, che ha reagito mettendo così in fuga i due ladri. La pattuglia della Volante che si trovava in zona è arrivata in tempi rapidi e si è messa alla ricerca dei fuggitivi, che sono stati rintracciati nelle vie circostanti. L'inseguimento è durato per diverse centinaia di metri tra i vicoli del centro, fino a quando uno degli agenti non è riuscito a bloccare la ragazza. Fuggito invece il suo complice.

La giovanissima è stata identificata in una 14enne di nazionalità rumena e dopo diverse ore passate negli uffici della Questura è stata denunciata al Tribunale dei Minori e rimessa in libertà. Dovrà rispondere di furto aggravato in concorso.