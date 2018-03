Ancora un furto di videogiochi, due arresti al Grandemilia

Nel primo pomeriggio di ieri due cittadini marocchini di 22 e 23 anni sono finiti in manette per il reato di furto aggravato in concorso. L’addetto alla sorveglianza, in servizio antitaccheggio presso il Centro Commerciale GrandEmilia di via Emilia Ovest, ha notato i due giovani aggirarsi con fare sospetto nel reparto multimedia dell’ExtraCoop per poi nascondere quattro videogames all’interno di una borsa schermata.

I due sono quindi stati attesi al varco d'uscita e poi affidati agli agenti della Volante che nel mentre erano stati avvertiti dalla direzione del supermercato. A carico del più giovane sono emersi numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché l’obbligo di divieto di dimora nel comune di Modena. Gli agenti gli hanno anche notificato il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per mancanza dei presupposti di legge.

I quattro videogames per console per un valore complessivo di 279,60 euro, sono stati riconsegnati al responsabile dell’esercizio commerciale ExtraCoop, mentre la borsa schermata è stata sottoposta a sequestro. I due marocchini, come disposto dal Magistrato di turno, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.