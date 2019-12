Furto in casa a Vignola, setacciati i "compro oro" e denunciata una ragazza

Nei giorni scorsi, precisamente il 29 novembre, una famiglia di Vignola era stata vittima di un furto nella propria abitazione, a seguito del quale erano stati portati via gioielli e contanti. Le indagini in capo ai Carabinieri hanno portato ieri all'individuazione di uno degli oggetti rubati: una fede nuziale. Un oggetto la cui proprietà è indiscutibilmente incisa nel metallo prezioso e che è stata recuperata presso un negozio "compro oro".

Un militare ha infatti controllato diversi esercizi commerciali di questo tipo alla ricerca di monili che figurassero nella lista di quelli rubati e si è imbattuto nell'anello. Grazie ai registri commerciali è stato possibile risalire alla donna che aveva venduto il gioiello, una 32enne di Spilamberto. Per lei è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione, mentre sono in corso indagini per capire quale sia stato il tragitto compiuto dall'anello e da quali mani sia passato, nella speranza di individuare i colpevoli materiale del furto.