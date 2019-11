Entra di notte nel bar della Polisportiva “Villa d’Oro”, arrestato dalla polizia

Intorno alla mezzanotte di ieri gli agenti della Volante sono intervenuti presso la polisportiva “Villa d’Oro” in via del Lancillotto, dal momento che era scattato l’allarme antintrusione della struttura. Arrivati sul posto, hanno notato la presenza all’interno del cortile di un uomo che cercava di nascondersi dietro una colonna. Non appena gli agenti hanno scavalcato la recinzione il sospetto si è dato alla fuga in direzione di via Nonantolana, ma è stato raggiunto e bloccato immediatamente.

Prima di scappare il ladro ha abbandonato a terra tre bottiglie di spumante, che - come si è potuto accertare successivamente anche attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza di cui è dotata la polisportiva – erano state prelevate da un frigorifero del bar. Il malvivente era entrato nella polisportiva forzando con un chiave inglese una porta posta sul lato posteriore. Una volta all’interno dei locali, aveva cercato di rubare del denaro dal registratore di cassa, ma non trovando nulla aveva ripiegato sulle bottiglie.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto oltre alla chiave inglese anche un paio di guanti neri in pelle. Accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi è emerso che il 39enne italiano era gravato da numerosi precedenti penali e di Polizia per i reati di rapina aggravata, furto, evasione, resistenza ed oltraggio. L’uomo è stato trattenuto in cella e poi processato con rito direttissimo.