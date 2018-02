Modena Ovest, rubano l'auto di un tecnico Hera durante un intervento

Questa mattina poco dopo le ore 11 si è verificato un furto insolito in via d'Avia Nord, nella periferia ovest di Modena. Vittima del furto è stato un operaio di Hera, che si era fermato temporaneamente per un'operazione ad un quadro elettrico posto lungo la strada. In pochi istanti, tuttavia, due persone sono salite a bordo dell'auto di servizio - una Fiat Panda - e sono fuggiti.

Alcuni testimoni hanno assistito alla scena e hanno provato a inseguire i malviventi, che hanno svoltato lungo via don Zeno Saltini. Purtroppo però i ladri sono riusciti a dileguarsi nel quartiere. Sull'auto, lasciata con le chiavi nel cruscotto durante la breve sosta, si trovava anche il borsello con i documenti e gli effetti personali del malcapitato dipendente Hera.

Il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine, che ora sono sulle tracce del veicolo, certamente non facile da nascondere a causa delle insegne della multiutility sulla carrozzeria. Non si esclude che i ladri abbiano agito per procurarsi un mezzo con il quale compiere un altro furto o una rapina per poi disfarsene nuovamente.