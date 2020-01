Spaccio e consumo di marijuana tra giovanissimi, blitz dei carabinieri in un garage

Il 31 dicembre i Carabinieri della Stazione di Nonantola hanno messo in atto la perquisizione di un locale che era finito al centro di un'indagine per droga. Si tratta del garage di un'abitazione del paese, nel quale era stato notato un via vai insolito di giovani: i militari hanno atteso il momento opportuno e poi hanno svolto le verifiche, appurando che all'interno del locale si trovavano otto ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 20 anni.

Il motivo del loro ritrovo era però particolare: l'autorimessa era infatti diventata il luogo abituale per il consumo di marijuana in compagnia, tanto che nel complesso sono stati sequestrate numerosi dosi di cannabis per un peso complessivo di quasi 100 grammi.

Nei guai sono finiti in particolare due giovani considerati gli organizzatori dello spaccio, un 17enne e un 14enne, che erano in possesso anche di bilancini di precisione, di bustine e cartine per preparare gli spinelli. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e per "agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti": il garage è di proprietà della famiglia di uno dei due, ignara di quanto accadeva.

Gli altri sei ragazzi sono stati invece segnalati alla prefettura come assuntori.