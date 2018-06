Gattino incastrato dentro un'auto salvato dalla Municipale

Un cucciolo di gatto è stato salvato da morte certa questa mattina a Soliera grazie all’intervento della Polizia Municipale. L’animale si era introdotto nel motore di una Opel Astra in sosta in via Marconi, veicolo che se si fosse messo in moto non avrebbe dato scampo al felino, che si era incastrato e non riusciva ad uscire da solo. I suoi miagolii sono stati sentiti da una cittadina che ha avvertito la Polizia Municipale, il cui comando territoriale è nei pressi.

Con il proprietario della macchina gli agenti hanno provato aprendo il cofano a fare uscire il gatto ma solo l’arrivo di un meccanico che ha smontato una gomma e ha utilizzato altre tecniche ha finalmente consentito al micino di ritrovare la libertà, dopo un’ora e mezza. E di trovare anche un padrone visto che un cittadino presente al fatto (via Marconi è centralissima e la scena ha richiamato molti curiosi) ha deciso di portarlo a casa con sè.