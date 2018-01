Casa della Salute di Modena, Gentiloni fa tappa al cantiere di via Fanti

Oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, accompagnato dal Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, ha fatto visita al cantiere della Casa della Salute di via Fanti. Ad accoglierlo il Direttore generale dell’Azienda USL di Modena Massimo Annicchiarico insieme al responsabile dell’Ufficio tecnico Gerardo Bellettato e al direttore dei lavori Elena Cazzaniga: con loro ha potuto vedere gli spazi in costruzione, incontrando gli operai al lavoro.

“Siamo onorati di questa visita – ha dichiarato Massimo Annicchiarico -; il Presidente ha mostrato grande interesse e soddisfazione per il progetto della Casa della Salute, espressione del ‘prendersi cura’ della popolazione infantile, e in particolare ha sottolineato l’importanza di riunire in un’unica sede tutti i servizi dedicati alla maternità e all’infanzia”.

L’edificio sorge nell’area interessata dal “Progetto Periferie”, finanziato dal Governo per la riqualificazione urbana e la sicurezza dell'area nord di Modena e spicca come uno degli interventi più rilevanti per l’impatto sul territorio circostante, collegato al centro storico e alle principali vie di comunicazione grazie al sottopassaggio della stazione e situato in un’area su cui sono previste nei prossimi mesi diverse iniziative di rigenerazione urbana.