Giardiniere folgorato dai cavi elettrici a Castelnuovo, è grave

Grave infortunio sul lavoro quest'oggi a Castelnuovo Rangone. A farne le spese è stato un giardiniere di 43 anni, il quale stava lavorando nel giardino di una villetta di via Montanara, al civico 9. A quanto si apprende, l'uomo è stato folgorato dopo aver inavvertitamente toccato i cavi dell'alta tensione che passano sul confine della proprietà, mentre si trovava su un cestello elevatore.

Il lavoratore è stato soccorso dal 118, che ha richiesto l'ausilio dell'aliambulanza. Il 43enne è stato quindi stabilizzato e trasferito in volo all'ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni critiche. Sul posto per i rilievi l'Arma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco.