Grandine e vento si abbattono su Campogalliano, allagamenti e strade chiuse

Se ieri era toccato alla fascia precollinare, oggi è la pianura a subire i danni di un breve ma violento temporale. In particolare è stato il territorio di Campogalliano a dover faere i conti con la furia degli elemenenti, con pioggia, grandine e forte vento che si sono abbattuti in zona intorno alle 18.30. Le zone a nord e a est del centro abitato sono state le più colpite, fino al confine con il comune di Modena.

Diversi interventi sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco. Via Nuova è stata chiusa al traffico nel tratto fra via Chiesa e via Nacmani, in quanto sono caduti i pali della luce sulla sede stradale. Cartelli pericolanti anche nella zona della rotatoria in via Ponte Alto, vicino al ponte. Su altre strade si segnalano rami caduti e la stessa Amministrazione Comunale invita alla prudenza.

Sul fronte degli allaagemnti sono state colpite sia le strade che gli edifici, tra abitazioni private e aziende. C'è acqua nel sottopasso della Strada Provinciale per Modena e anche in via Roma: sono in corso interventi per risolvere le problematiche.

Danni anche nelle zone di Carpi e Soliera limitrofe. In particolare si segnala che è fuori uso il semaforo che regola il transito sul ponte dell'Uccellino a Soliera.