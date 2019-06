Grandine e vento causano danni e feriti, strade chiuse a Modena

Alcuni minuti di tempesta con venti fortissimi e grossi chicchi di grandine: quello che i meteorologi definiscono "downburst" si è abbattuto ancora una volta sulla pianura modenese, da est verso nord-ovest. Le aree più colpite sono quelle di Formigine, di Modena, Campogalliano e Nonantola. Si segnalano danni ingenti in alcune aree per la potenza del vento e per i grossi chicchi ghiacciati, scagliati ad altissima velocità. In alcune zone si sono creati anche piccoli allagamenti.

Allarme per Vigili del Fuoco e 118 e forze dell'ordine, che stanno intervenendo su decine di segnalazioni. L'improvvisa tempesta ha causato una decina di incidenti stradali, oltre alla caduta di alberi, rami e oggetti vari, come gli arredi dei cortili e tegole. Alcune persone sono rimaste ferite in modo lieve a seguito degli incidenti, ma non si segnalano situazioni gravissime.

In via Rainusso la copertura del tetto di un edificio è piombata in strada, fortunatamente senza provocare feriti. Diversi alberi sono crollati, causando l'interruzione di alcune strade: si segnalano via Campi, via Giannone e strada Morane (altezza Esselunga). Albero crollanto anche su via Forni a Formigine. Rami di minori dimensioni, segnaletica stradle e arredi urbani intralciano la circolazione in più punti: prestare massima attenzione alla guida. Seguiranno aggiornamenti

