Guasto a un ascensore dell’Ospedale di Baggiovara, bloccati paziente e personale

Nelle prime ore di questa mattina, all’Ospedale Civile di Baggiovara, un guasto a un ascensore ha comportato il ritardo di un paziente nell’accesso – per una procedura urgente - alla Cardiologia, in quanto è rimasto bloccato nella cabina insieme al personale sanitario che lo accompagnava. Sul posto sono intervenuti le squadre di tecnici della manutenzione, subito allertati.

L’uomo, proveniente dal Pronto Soccorso, era accompagnato dal personale del 118 e non è mai rimasto solo durante l’attesa. Dopo circa trenta minuti, una volta sbloccato l’ascensore, il paziente ha potuto svolgere senza intoppi le procedure mediche richieste. Rimane ricoverato in reparto e le sue condizioni sono buone.

La Direzione ha avviato gli approfondimenti necessari per verificare la causa del guasto e il rispetto di tutte le procedure previste in questi casi, con l’obiettivo di evitare, se possibile, altri episodi del genere. "La Direzione dell’AOU desidera, infine, scusarsi col paziente e con gli operatori sanitari per l’inconveniente tecnico e il disagio provocato".