Trovato alla guida senza patente. Polizia sequestra il veicolo e famiglia lancia sassi alla caserma

E' stata fermata ieri dal personale stradale di Secchia Est della Polizia di Stato un'autovettura con a bordo una famiglia di nazionalità rumena, madre e padre di 33 e 32 anni e la figlia di 13. Grazie al controllo le Forze dell'Ordine hanno scoperto che l'uomo circolava senza patente, a quest'ultimo ha spiegato di averla lasciata a casa. Così la famiglia è stata portata a Modena per fotosegnalamento e poi sono stati portati alla caserma di Modena Nord e si è scoperto che l'uomo la patente non l'aveva mai avuta, compiendo così doppio reato, infatti oltre alla circolazione senza patente anche quello di falso in atto pubblico.

Il veicolo è stato sequestrato e la famiglia è stata mandata via, tuttavia verso le 21 i soggetti si ripresentano davanti alla caserma di Modena Nord iniziano a lanciare sassi contro la struttura. Immediatamente escono le Forze dell'Ordine, e anche se i deliquenti cercano la fuga vengono catturati e arrestati.