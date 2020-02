La sera del 27 febbraio, in pieno centro storico a Carpi, un giovanissimo si è dilettato ad imbrattare con alcuni disegni la colonna di un edificio di corso Fanti, di fronte ad una gelateria. Il tutto con la consapevolezza di essere ripreso dalle telecamere. Il giovane è stato identificato dai Carabinieri di Carpi in un giovane straniero, da poco maggiorenne, residente in zona: ora dovrà rispondere di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.