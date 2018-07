Torna ad importunare il ristoratore di un kebab. Arrestato a Finale Emilia l'assalitore

Sembrava concluso il caso del nord africano di 26 anni di Finale Emilia che aveva aggredito prima verbalmente e poi fisicamente malmenandolo il proprietario di un ristorante kebab. Il soggetto era stato arrestato e sottoposto ai domicliari, tuttavia nei giorni scorsi il fatto si è ripetuto.

Il giovane nord afriacno si è ripresentato dal ristoratore e lo ha minacciato verbalmente. I Carabinieri lo hanno sorpreso durante il fatto ed è stato tratto in arresto e portato in casa circondariale in carcere in accordo con l'Autorità Giudiziaria.