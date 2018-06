Azienda "depredata", imprenditore modenese in manette per bancarotta

É dunque di cinque arresti e 1,3 milioni di quote societarie sequestrate il bilancio dell'operazione 'Sold out', messa a segno dalla Guardia di Finanza di Ravenna. I cinque messi in custodia sono accusati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, visto che attraverso la costituzione di società italiane ed estere e l'apparente giustificazione di rapporti commerciali in realtà inesistenti, hanno drenato ingenti disponibilità finanziarie dai conti di una società ravennate fallita, dirottandole verso rapporti bancari di altre imprese a loro riconducibili.

L'indagine, avviata circa due anni fa, è partita dopo un esposto presentato da alcuni soci di minoranza dell'importante azienda ravennate Gapar, una cooperativa costituita circa cinquant'anni fa che forniva prodotti alimentari per la ristorazione e la panificazione anche a livello nazionale, con tre unità produttive a Ravenna e nelle province di Pesaro e Venezia. L'azienda venne poi trasformata in S.p.a. e nel 2014 iniziarono i problemi. Le investigazioni che hanno comportato indagini finanziarie e l'esame della documentazione sequestrata nel corso di numerose perquisizioni eseguite in Emilia-Romagna, Lombardia e nel Lazio, ha consentito di accertare come, a partire dal luglio del 2014, la proprietà dell'impresa, facente capo ad un noto professionista di Ravenna, avesse architettato una vera e propria strategia predatoria del patrimonio societario, poi concretizzata col subentro di un imprenditore modenese nell'azienza.

Dopo aver rilevato l'impresa senza pagamento di alcun reale corrispettivo, l'imprenditore di Modena, avendo a completa disposizione i conti correnti e i titoli di credito (cambiali o assegni bancari) della società, ha distratto quasi due milioni di euro di risorse finanziarie a favore di aziende a lui riconducibili. Dai conti è uscito un milione di euro per il pagamento di operazioni commerciali fittizie con società riferibili agli arrestati con sede a Cuba, in Messico, in Gran Bretagna e in Romania, autoriciclando i proventi della bancarotta fraudolenta.

Una parte della somma è poi rientrata nella disponibilità del precedente proprietario della società, il professionista ravennate, che le ha usate per acquisire le quote e il controllo di un'impresa immobiliare, unico asset che era rimasto nel patrimonio aziendale di quella fallita. Anche il parco auto della società, infatti, composto da sette mezzi è stato completamente 'depredato' a favore di società dell'imprenditore modenese, che lo hanno rilevato senza alcun pagamento. Stesso destino per il magazzino merci dell'impresa ravennate ceduto sottocosto a un'altra società, costituita appositamente e riconducibile sempre al modenese, che una volta rivenduti tutti i beni ha cessato l'attività.

Oltre alla misura cautelare personale nei confronti dei cinque responsabili della bancarotta fraudolenta e dell'autoriciclaggio, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha accolto la richiesta della Procura di sequestrare le quote della società immobiliare acquisita dal professionista ravennate con i proventi illeciti autoriciclati, per un controvalore di circa 1,3 milioni di euro.

