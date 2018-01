Inaugurati i nuovi laboratori all'Ipsia Corni, per seguire l’innovazione tecnologica delle imprese 

ono stati inaugurati, sabato 27 gennaio, i nuovi laboratori Cad e Cam dell’istituto professionale Fermo Corni di Modena; dotati di stampanti 3d e personal computer, con i software più aggiornati per il disegno tecnico e la modellazione tridimensionale consentiranno agli studenti di acquisire nuove competenze sulle più moderne tecnologie introdotte in questi anni dalle imprese.

L’investimento complessivo è stato di 65 mila euro provenienti dai Fondi strutturali europei, dalla scuola stessa, dal contributo volontario dei genitori e con la collaborazione della Regione per il potenziamento delle attività.

Hanno partecipato all’inaugurazione Gian Carlo Muzzarelli, presidente della Provincia di Modena, Patrizio Bianchi, assessore regionale all'Istruzione, Gian Pietro Cavazza, assessore all’Istruzione del Comune di Modena, il dirigente scolastico dell'istituto Romana Giuliani, Enrico Malagoli, presidente dell'associazione "Amici del Corni", numerosi studenti e insegnanti.

Nel corso dell’incontro è stato annunciato che nell’istituto la Provincia ha in programma di realizzare anche i nuovi laboratori di saldatura e di torneria all'interno della palazzina E che sarà ristrutturata per ricavare anche i nuovi laboratori a servizio della meccanica dell'istituto tecnico, con un investimento complessivo di oltre 220 mila euro. Il laboratorio Cad è dotato delle più moderne dotazioni informatiche per il disegno tecnico, mentre il laboratorio Cam è dedicato alla fase successiva al disegno che conduce alla produzione di modelli tridimensionali.

Fondato nel 1921 da Fermo Corni, imprenditore e presidente della Camera di Commercio, per fornire al tessuto industriale modenese manodopera specializzata e tecnici qualificati, l'istituto Corni è frequentato attualmente da oltre 900 studenti.