Fienile in fiamme, Vigili del Fuoco al lavoro a Solara

Dalle 6.30 di oggi i Vigili del Fuoco sono impegnati a Solara di Bomporto, presso l'azienda agricola di Marco Bellei in via Carrate, a causa dell'incendio di un fienile.

Le operazioni sono ancora in corso e proseguiranno per diverse ore, vista la delicatezza del materiale che sta bruciando, complesso da spegnere. Il capannone interessato dal rogo ha subito parziale crollo.

Sul posto tre mezzi e 11 uomini. Per fortuna non vi sono stati feriti, mente le cause sono ancora da accertare.

"Solidarietà e pieno sostegno", è quanto ha espresso il Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari, a nome dell’Associazione e di tutti i soci, nel corso della visita all’azienda devastata. "Il fuoco – informa Coldiretti Modena – ha mandato in fumo migliaia di quintali di fieno necessari all’alimentazione degli animali oltre a avere distrutto il fienile e intaccato il locale con il contatore dell’impianto a biogas. “Fortunatamente - sottolinea Borsari – la stalla, che è il cuore pulsante dell’azienda, è rimasto intatto. Questo consente di tenere al riparo gli animali, di poterli mungere e di raccogliere il latte da destinare alla vendita e, in pratica, di non interrompere la produzione. Quello che è urgente adesso è fronteggiare l’emergenza dell’alimentazione degli animali che non possono essere lasciati a digiuno”.

"L’azienda di Bellei – rende noto Coldiretti – è una bella realtà della pianura modenese che alleva circa 200 capi da latte e dà lavoro, oltre che al titolare e alla moglie, anche ai due figli trentenni che hanno deciso di rimanere a lavorare in azienda. Fin dai primi momenti dell’incendio non è mancato l’aiuto gli agricoltori vicini, che sono intervenuti con i carrobotte per tentare di domare il fuoco. ma neppure la generosità dei compaesani che si sono attivati con iniziative di solidarietà per sostenere l’azienda.

“Anche i nostri soci si sono resi subito disponibili a offrire fieno per ricostituire le scorte - continua il Presidente di Coldiretti Modena - Continueremo a seguire da vicino l’evoluzione della vicenda assicurando a Bellei il sostegno dell’associazione per fronteggiare l’emergenza di questi primi giorni e per tutte le necessità che si manifesteranno da qui ai prossimi giorni per assicurare la piena ripresa dell’attività.”