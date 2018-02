Tragedia ad Albareto, perde la vita in moto nel parcheggio della Polisportiva

Erano circa le 16.15 quando Giuseppe Di Guardo, 41 anni, è salito in sella alla propria moto e si è mosso dalla sua abitazione di via della Quercia in direzione del centro di Albareto, a quanto pare per comprare un pacchetto di sigarette. Qualcosa però è andato storto e la potente Ducati 999 ha tirato dritto in prossimità di una curva, finendo sopra un'aiuola e poi piombando all'interno del parcheggio della Polisportiva Forese Nord. Il centauro è stato sbalzato e ha picchiato violentemente la testa: purtroppo il 41enne non indossava il casco e l'impatto con l'asfalto gli è stato fatale.

Sul posto sono accorse ambulanza e automedica, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare, deceduto pressochè sul colpo. Di Guardo lascia una moglie e una figlia adolescente.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Municipale, che ha transennato l'area dell'incidente di fronte agli sguardi sconcertati dei frequentatori della polisportiva e dei residenti della frazione, che lo conoscevano bene. Non è ancora chiaro se si sia trattao di un errore di guida - l'uomo era un motociclista esperto - oppure di un guasto tecnico.