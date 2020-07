Fienile in fiamme in un'azienda agricola di Benedello di Pavullo

Da questa mattina alle 9.30 i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per un incendio che ha colpito un fienile, presso un'azienda agricola di via Camurana a Benedello di Pavullo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il danno in termini economici è stato ingente.

I pompieri hanno lavorato per ore con l'obiettivo di domare le fiamme e spegnere tutti i focolai, ma sarà necessario altro tempo per monitorare la situazione. Non si conoscono al momento le cause scatenanti.