Auto distrutta da un rogo accanto ad un casolare abbandonato a Cavidole

Durante la notte appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, è stato lanciato un allarme incendio dai residenti di Cavidole, frazione di Castelnuovo Rangone. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che avevano avvolto completamente un'auto, parcheggiata nel cortile di un casolare abbandonato.

La macchina, una Audi A1, è però stata consumata dal fuoco prima che i pompieri potessero intervenire e la squadra ha provveduto quindi a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Ancora sconosciute le cause, ma le particolari circostanze fanno temere si tratti di un gesto intenzionale. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire la provenienza del veicolo.