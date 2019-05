Vignola, a fuoco l'auto di un delegato Si Cobas

Rogo nella notte a Vignola, dove è stata distrutta l'auto di proprietà di un delegato sindacale Si Cobas di Modena. L'episodio è seguito ad uan delle tante giornate di picchetti davanti alle aziende del territorio, che hanno visto i SI Cobas attivi anche nella zona di Vignola.

"Siamo andati in Questura - spiega il sindacato - sia per ritirare denunce a nostro carico sia per presentarle. Nelle ultime ore anche per l’incendio di un auto di un sindacalista. Sono i lavoratori e i delegati si cobas, che in queste ore denunciano di essere al centro di un attacco nei loro confronti. Proprio ieri numerosi lavoratori iscritti e che nelle scorse settimane avevano partecipato ai picchetti davanti ai cancelli di numerose aziende della provincia sono stati invitati a ritirare denunce nei loro confronti".

Sull'incendio non è ancora stata fatta chiarezza da parte della autorità.